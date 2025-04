Comércio com outros países se tornará 'mais justo' com tarifas, diz secretário dos EUA

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, são parte de uma "mudança" e que elas tornarão o comércio com outros países "mais justo". As declaração foi realizada em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quinta-feira, 3.

"Precisamos mudar o jeito que o comércio é feito. A Europa, por exemplo, não trata nossos produtos e empresas de maneira justa", disse Lutnick, ao mencionar que países não querem determinados produtos norte-americanos, como o milho e a carne bovina. "Precisamos de comércio justo no geral, não apenas produto por produto", acrescentou.

De acordo com Lutnick, a tarifa básica de 10% anunciada para todos os países, que passará a valer a partir de sábado, dia 5 de abril, é para que as nações entendam que precisam dos EUA.