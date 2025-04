Emenda proposta pelo PP eleva risco de não neutralidade da isenção do IR, diz Warren

A Warren Investimentos avalia que a proposta do Partido Progressistas (PP) com mudanças na compensação da nova faixa de isenção do imposto de renda aumenta o risco de não neutralidade fiscal da medida enviada pelo governo ao Congresso. Segundo comentário assinado por Felipe Salto, economista-chefe da Warren, junto com os economistas Josué Pellegrini e Gabriel Garrote, a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, presidente do partido, tende a piorar a compensação defendida pelo Executivo.

Além disso, acrescentam, atribui à União a obrigação de repassar recursos adicionais a Estados e municípios.

A principal alteração no texto defendida pelo PP está na elevação, de R$ 50 mil para R$ 150 mil por mês, do valor sobre o qual passará a ser cobrada uma alíquota progressiva.