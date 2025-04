Eneva recebe 1ª sonda própria de perfuração em terra para operar a partir de junho

A produtora de gás natural e geradora de energia termelétrica Eneva informou que recebeu sua primeira sonda própria de perfuração de poços em terra, a TI-250.

O equipamento foi importado da Alemanha e entrou no País pelo Porto de Itaqui, no Maranhão, estando agora em Fortuna, no mesmo estado, onde vai ser montado para iniciar a perfuração dos poços de gás em junho deste ano.

Segundo a Eneva, a sonda TI-250 será a mais moderna em operação no País, graças ao sistema "Rack and Pinion", que elimina cabos de perfuração e garante maior segurança e eficiência. A sonda tem 1.340 HP de potência e é capaz de perfurar poços de até 3,5 mil metros. A nova sonda opera com até 70% de gás natural para a alimentação de energia, reduzindo emissões.