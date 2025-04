Espanha anuncia pacote de  14,1 bilhões para enfrentar tarifas de Trump sobre UE

O governo da Espanha anunciou nesta quinta-feira, 3, um pacote de ajuda de € 14,1 bilhões para minimizar os impactos internos das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações globais, incluindo produtos da União Europeia, que passarão a ser taxados em 20%. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, fez o anúncio durante uma entrevista à imprensa.

"As tarifas anunciadas pelo presidente Trump não são recíprocas. Ninguém sairá beneficiado disso. Por isso, pedimos mais uma vez que ele reconsidere. Nossa mão está estendida. Mas não ficaremos de braços cruzados. A UE reagirá com proporcionalidade, unidade e firmeza", afirmou Sánchez. "Nossos trabalhadores e nossas empresas são o motor da nossa prosperidade. E é por isso que vamos defendê-los", escreveu o premiê em seu perfil no X.

Os recursos também serão destinados à modernização do setor industrial e à promoção de produtos espanhóis.