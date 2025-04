'Espero que haja uma solução, porque a medida de Trump afeta o mundo', diz presidente da Apex

Para o presidente da Apex Brasil, a posição do presidente Lula e do Itamaraty em manter cautela em relação ao pacote de Trump é a "mais correta". "O presidente Lula já disse que se tiver que ligar para Trump, se for necessário, ele liga. O presidente Lula é da pacificação, da mediação e deve escolher esse caminho. O governo Lula tem sido muito cauteloso desde o começo, colocando o MDIC para conversar com os EUA e com o posicionamento do Itamaraty sempre ponderado", observou. Na avaliação de Viana, a aprovação do projeto de lei da reciprocidade pelo Congresso Nacional já dá um sinal para os Estados Unidos de que o País tem alternativas para uma eventual resposta.

Viana mencionou também o fato de que frigoríficos brasileiros têm diversas fábricas instaladas no território americano. "A tarifação é paga pelos importadores, o que tende a aumentar o custo interno dos produtos nos Estados Unidos", acrescentou.

Segundo Viana, a Apex vai trabalhar em sintonia com o governo para verificar os efeitos das tarifas nos produtos e empresas brasileiras. Se o tarifaço de fato for implementado, haverá "muito trabalho", inclusive para fazer crescer a presença do País no comércio internacional.