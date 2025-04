FGV: Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) sobe 0,4 ponto em março ante fevereiro, a 76,3

"O mercado de trabalho vem dando sinais de resiliência, especialmente nas vagas formais que continuam avançando em 2025, mas as expectativas dos empresários ainda são de desaceleração nos próximos meses. O cenário macroeconômico mais restritivo, com juros em alta, inflação pressionando e confiança dos consumidores em nível baixo, sugere que o ano de 2025 tende a ser mais desafiador", completou Tobler.

Em março, três dos sete componentes do IAEmp contribuíram positivamente para o resultado. Os melhores desempenhos foram dos itens Tendências dos Negócios dos Serviços, que contribuiu com 0,8 ponto, e Emprego Local Futuro da Sondagem do Consumidor, com 0,4 ponto.

Na direção oposta, o componente Tendência dos Negócios da Indústria contribuiu negativamente com 0,8 ponto.