Fitch rebaixa rating soberano da China para 'A', com perspectiva estável

A Fitch prevê que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) da China desacelerará para 4,4% este ano, após o avanço de 5% de 2024.

Segundo a agência, a demanda externa vai pesar no crescimento do gigante asiático à medida que os EUA elevarem tarifas sobre bens chineses.

Para o déficit do governo geral chinês, a projeção da Fitch é de que aumente para 8,4% do PIB este ano, ante 6,5% do PIB no ano passado.