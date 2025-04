JPMorgan aumenta risco de recessão global e dos EUA de 40% para 60% após tarifa

Os riscos de uma recessão nas economias global e dos EUA subiu de 40% para 60% com o anúncio esta semana do novo e abrangente regime tarifário de Donald Trump, de acordo com o JPMorgan.

"As políticas disruptivas dos EUA foram reconhecidas como o maior risco para as perspectivas globais durante todo o ano", disse Bruce Kasman, economista-chefe e chefe de pesquisa econômica global do JPMorgan.

"As últimas notícias reforçam nossos temores, pois a política comercial americana se tornou decisivamente menos favorável às empresas do que havíamos previsto", acrescentou.