MDIC: avaliação preliminar indica que petróleo e derivados não são alcançados por novas tarifas

As novas tarifas anunciadas na quarta-feira, 2, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não irão alcançar o petróleo e seus derivados. É o que indica a avaliação preliminar feita pelo governo brasileiro em cima dos documentos divulgados na quarta-feira, pela Casa Branca, horas depois de o republicano apresentar seu plano de tarifaço global. Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) destacou também que uma "análise detalhada" dos documentos e dos procedimentos operacionais envolvidos está em andamento.

Segundo a pasta, o governo americano ainda não oficializou as questões operacionais relativas ao assunto no Federal Register, o "Diário Oficial" dos Estados Unidos.

"O governo brasileiro está examinando os documentos divulgados apenas na noite de ontem pelo governo dos Estados Unidos. A avaliação preliminar indica que as novas tarifas não alcançam petróleo e derivados, conforme produtos enumerados no Anexo II da Ordem Executiva intitulada Regulating Imports With A Reciprocal Tariff To Rectify Trade Practices That Contribute To Large And Persistent Annual United States Goods Trade Deficits", respondeu o MDIC ao questionamento feito pela reportagem.