Opção a projeto do IR deve gerar receita entre R$ 27 bi e R$ 30 bi, afirma Ciro Nogueira

O senador se reuniu no período da manhã com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para levar a opção que, segundo antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), amplia a faixa de renda sujeita à tributação adicional de 10%, de R$ 50 mil para R$ 150 mil mensais.

Nesse caso, a tributação se iniciará com uma alíquota de 4%, que aumentará gradualmente até chegar aos 15% para os ganhos anuais acima de R$ 1 bilhão - faixa em que a taxa se torna fixa.

O presidente do PP disse "não ter dúvida" de que a alternativa será "acolhida" no Congresso Nacional.

Além disso, segundo ele, a proposta foi bem recebida pelo relator do projeto do IR, Arthur Lira (PP-AL). "Eu não posso afirmar que ele vai incorporar totalmente essa proposta, mas o prognóstico é o melhor possível para que seja acolhida pelo relator Arthur Lira", afirmou.