O contrato do ouro para junho caía 0,50% por volta das 4h15 desta quinta-feira, 3,, cotado a US$ 3.150,50. O metal devolvia a maior parte dos ganhos da véspera, quando subiu 0,59%, para US$ 3.184,90, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas recíprocas para produtos importados.