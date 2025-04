Ouro fecha em queda, mas segue acima de US$ 3.100 com incertezas sobre tarifas

Os preços do ouro caíram no pregão desta quinta-feira, 3, mas permaneceram acima dos US$ 3.100 por onça-troy, impulsionados pela busca dos investidores por proteção em meio à mais recente ofensiva tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.

O contrato de ouro para junho recuou 1,41%, fechando a US$ 3.121,7 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Para o Swissquote Bank, as tarifas anunciadas por Trump foram mais agressivas do que o esperado. O temor de retaliações dos parceiros comerciais dos EUA deve continuar sustentando a demanda pelo metal dourado. A China anunciou que restringirá os investimentos nos EUA, a Europa alertou que haverá retaliações e o Japão disse que protegerá as indústrias e empregos nacionais.