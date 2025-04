Queda do dólar e do petróleo leva preço da gasolina e diesel à paridade no Brasil, diz Abicom

A queda das cotações do dólar e do petróleo na quarta-feira, 2 - impactadas pelo anúncio de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump -, levou o preço dos combustíveis no Brasil à paridade com o mercado internacional. De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), tanto a gasolina como o diesel registram defasagem de apenas 1% em relação ao preço praticado no Golfo do México.

Na quarta-feira, o petróleo tipo Brent fechou em alta de 0,62% a US$ 74,95 o barril, mas passou a cair no pós-mercado após o anúncio das tarifas dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 3, cai mais de 6%, e era cotado a US$ 70,32 por volta das 9h30.

As pesadas tarifas impostas por Trump a vários países do mundo, entre eles o Brasil, que foi menos impactado, com tarifas de 10% sobre as exportações, acenam com uma redução da comercialização global, diminuindo o uso do petróleo no mundo.