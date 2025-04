Reino Unido consulta empresas antes de decidir resposta às tarifas dos EUA

O secretário de Comércio e Negócios, Jonathan Reynolds, afirmou ao Parlamento que o Reino Unido está "desapontado com as tarifas dos EUA", mas seguirá com "discussões construtivas" com os americanos.

Ele também divulgou uma lista preliminar de mais de 400 páginas de produtos importados dos EUA que podem ser alvo de medidas britânicas, ressaltando que itens como suprimentos médicos e equipamentos militares estão fora de cogitação por razões de "interesse público".

Ministros têm se reunido com representantes dos setores siderúrgico, automotivo e alimentício, além de exportadores potencialmente impactados pelas tarifas. Nos próximos dias, o governo seguirá em contato com as empresas para "defender os interesses da indústria britânica".

A consulta pública, aberta até 1º de maio, integra o "Plano para Mudança" do governo, que busca priorizar a estabilidade econômica. Após o prazo, o Executivo analisará as contribuições antes de definir sua estratégia.