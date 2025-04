TAG: Tomaz Guadagnin assume presidência da companhia em substituição a Gustavo Labanca

A companhia de transporte de gás natural TAG anunciou Tomaz Guadagnin como seu novo diretor-presidente em substituição a Gustavo Labanca. Após seis anos no cargo, Labanca vai retornar à Engie, dona de 50% da TAG, como diretor de negócios de infraestrutura do grupo francês no Brasil. Na TAG, a Engie tem como sócio o grupo canadense CDPQ (Caixa de Depósito e Investimento de Québec), com 50% do negócio.

Com mais de 20 anos de experiência nos setores de energia e gás no Brasil e no exterior, Tomaz Guadagnin ingressou no grupo Engie em 2005. Lá desempenhou diferentes funções nas áreas de geração de energia hidrelétrica e térmica, osmose reversa e dessalinização térmica, armazenamento de energia em bateria e hidrogênio verde, em negócios na Ásia e Oriente Médio. Foi diretor-presidente para GCC (região de 6 países do Golfo Pérsico) e Paquistão, e diretor-geral de Flexible Generation and Retail para África, Oriente Médio e Ásia (AMEA).

Em nota, Guadagnin falou em dar "continuidade" à visão de longo prazo da TAG de "desenvolvimento integrado" do mercado de energia, ampliando a competitividade do gás natural como insumo para a indústria e para a descarbonização do Brasil.