Tarcísio anuncia R$ 30 bilhões de investimento em rodovias públicas e privadas de SP

"Não é possível fazer transformação só com recursos próprios, porque eles oscilam. Mas o Estado se preparou. Em cerca de 34 dias, conseguimos que 50% dos contratos fossem assinados. (...) 150 empresas estavam com atraso em projetos, que agora estamos retomando com parceria privada", continuou Tarcísio. "Capital privado é fundamental."

Além do governador, estavam presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), e os secretários de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e de Ciência e Tecnologia, Vahan Agopyan. 29 deputados estaduais da base governista também participaram da cerimônia.