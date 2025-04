Tarifas dos EUA levarão a contração de 1% do comércio global

A Organização Mundial do Comércio (OMC) manifestou preocupação com as medidas tarifárias anunciadas pelos Estados Unidos na quarta-feira, 2, alertando para possíveis efeitos negativos no fluxo comercial internacional. Em comunicado, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou que a entidade está "monitorando e analisando de perto" as decisões, que podem reduzir o comércio global em até 1% em 2025.

"As estimativas iniciais sugerem que essas medidas, somadas às introduzidas desde o início do ano, podem levar a uma contração de cerca de 1% nos volumes de comércio de mercadorias este ano", disse Okonjo-Iweala. A projeção representa uma revisão para baixo de quase quatro pontos porcentuais em relação às previsões anteriores. A diretora destacou ainda o risco de uma "guerra tarifária", com medidas retaliatórias que agravariam a queda.

Okonjo-Iweala lembrou que a OMC foi criada para atuar em momentos como este, funcionando como "plataforma de diálogo" e buscando evitar a escalada de conflitos. "Encorajo os membros a utilizarem este fórum para soluções cooperativas", concluiu.