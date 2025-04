Trump diz estar aberto a negociações tarifárias se outros países oferecerem 'algo fenomenal'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 3, que está aberto a negociações tarifárias se outros países oferecerem "algo fenomenal" em troca.

Sobre a reação do mercados hoje, Trump declarou que isso já era esperado e que, com as operações fechadas agora, tudo deve se acomodar. Perguntado sobre o Reino Unido por repórteres a bordo com Air Force One, o republicano comentou que eles "estão satisfeito com o tratamento tarifário".

Apesar de ser apenas uma possibilidade, o presidente americano afirmou que consideraria um acordo em que China aprovasse a venda do TikTok em troca de alívio tarifário e que múltiplos investidores estão envolvidos nas negociação da rede social chinesa.