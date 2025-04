Vendas de veículos sobem 4,2% em março ante março de 2024, aponta Fenabrave

As vendas de veículos zero quilômetro subiram 4,2% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias de automóveis. No total, foram vendidos 195,5 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Frente a fevereiro de 2025, as vendas, mesmo com o feriado do carnaval no início do mês, tiveram alta de 5,7%.

Com 551,7 mil veículos entregues entre janeiro e março, o mercado teve crescimento de 7,2% no primeiro trimestre.