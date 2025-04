Absolar pede para governo manter leilão de baterias depois de cancelar LRCAP

Para ele, a tecnologia de armazenamento de energia elétrica está madura e o setor elétrico está pronto para a realização do leilão de armazenamento ainda em 2025. Com os sistemas de armazenamento, a entidade acredita que o Brasil poderá ingressar em um novo patamar de modernização do setor elétrico, incentivando o uso de tecnologias de ponta para garantir a segurança do fornecimento e viabilizar o uso de mais fontes renováveis no médio prazo.

"O armazenamento energético é um pilar essencial na descarbonização da matriz elétrica, como já ocorre em países como China, Estados Unidos, Austrália, Chile, Reino Unido e Alemanha, entre outros. Aqui no Brasil, traria ainda mais flexibilidade sistêmica e reduziria significativamente as restrições operativas, atendendo de forma ágil as solicitações do operador do sistema e contribuindo na redução dos custos associados à operação", acrescentou Sauaia.