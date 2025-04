Após compra do Banco Master, S&P põe notas do BRB em observação

A agência de classificação de risco S&P colocou as notas de crédito (ratings) do Banco de Brasília (BRB) em observação em razão do anúncio da compra de 58% do capital do Banco Master. Segundo a S&P, aspectos da transação e a estrutura de capital do novo conglomerado ainda são incertos, o que dificulta a avaliação do impacto que a operação terá para o banco público, controlado pelo governo do Distrito Federal. A concretização do negócio ainda depende do sinal verde do Banco Central (BC).

"Precisamos de uma maior clareza sobre a estrutura consolidada do grupo após a aquisição, além de detalhes sobre a reorganização do Banco Master, para estimar o impacto sobre a estrutura de capital, a exposição de risco e os perfis de negócio e de financiamento do BRB", dizem os analistas da agência de risco.

A nota global dada pela S&P ao BRB é B, e a classificação local é brA+/brA-1. Essas foram as notas colocadas sob observação nesta quinta-feira, 3. O Master não é avaliado pela S&P.