BC atualiza agenda de Galípolo e inclui reunião extraordinária do CMN

O Banco Central atualizou a agenda oficial do presidente da instituição, Gabriel Galípolo, nesta sexta-feira, 4. O principal compromisso adicionado foi uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN), das 14h30 às 15 horas.

A agenda oficial também mostra que Galípolo se reuniu com servidores do BC pela manhã, em Porto Alegre, das 9h30 às 13 horas.

Das 15h30 às 16h15, ele tem um encontro com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).