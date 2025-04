Bolsas da Europa estendem perdas com tarifaço de Trump; setor bancário tomba mais de 6%

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/04/2025 - As bolsas europeias operam em forte baixa na manhã desta sexta-feira, ampliando os tombos de ontem, à medida que investidores seguem evitando ativos de maior risco - caso das ações - após o último tarifaço do governo Trump.

Por volta das 6h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 2,12%, a 512,28 pontos, depois de amargar queda de 2,57% ontem, no seu pior desempenho em oito meses. O subíndice do setor bancário se mantinha como destaque negativo, com perdas de 6,4%, após recuar 5,5% na sessão anterior.