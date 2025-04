Bolsas de Nova York voltam a despencar com perdas de 5% após reação da China a Trump

As bolsas de Nova York despencaram pelo segundo dia consecutivo e fecharam o pregão desta sexta-feira, 4, com perdas superiores a 5% em seus três principais índices de ações. O sentimento geral de aversão ao risco se intensificou logo no início da sessão, com o anúncio de que a China pretende retaliar os Estados Unidos com uma tarifa de 34% sobre as importações americanas.

O Dow Jones caiu 5,50%, aos 38.314,86 pontos; o S&P 500 cedeu 5,97%, aos 5.074,08 pontos; e o Nasdaq recuou 5,82%, aos 15.587,79 pontos, entrando em "bear market" com queda de mais de 20% desde seu recorde em dezembro.

Na semana, o Dow Jones caiu 7,86%, o S&P 500 perdeu 9,08% e o Nasdaq tombou 10,02%.