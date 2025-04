Bolsas globais e dólar têm forte queda depois de tarifaço de Trump

O dia seguinte ao anúncio de tarifas "recíprocas" pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi marcado por queda das Bolsas de Valores e do valor do dólar ao redor do mundo, refletindo a preocupação de investidores com uma guerra comercial e com o risco de alta de preços e até de recessão da própria economia americana. Também houve impacto no preço de commodities, como o petróleo, que recuou mais de 6%. "O que Trump fez foi tornar os EUA tóxicos do ponto de vista dos investidores", disse o economista André Perfeito.

Em Nova York, o Dow Jones fechou com perdas de 3,98%, ante queda de 4,84% do S&P (no pior desempenho diário desde junho de 2020). A maior desvalorização veio da Nasdaq, que concentra os papéis de empresas de tecnologia, de 5,97%. Só as ações da Apple derreteram 9,32%. A companhia depende da produção de aparelhos e de peças da China, e deverá ser afetada diretamente pela sobretaxa anunciada por Trump. Também fecharam no vermelho Amazon (-8,98%) e Meta (-8,96%), entre outras.

O quadro não foi diferente na Europa e na Ásia. Os índices acionários em Frankfurt, Paris e Milão recuaram mais de 3%, enquanto o japonês Nikkei caiu 2,77%. No Brasil, o Ibovespa conseguiu fechar pouco abaixo da estabilidade (-0,04%), aos 131,1 mil pontos, apesar das quedas de Vale e Petrobras, ambas acima de 3%. Segundo analistas, pesou aqui o fato de o País ter sido tributado por alíquota inferior à de outros países.