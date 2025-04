Brasil está na iminência de abrir mercado da China para o DDG, afirma Fávaro

Sobre exportação, ele ressaltou negociações recentes com Japão e Vietnã para o embarque de carne bovina. "Na última semana, demos um passo importantíssimo na abertura do mercado de carne bovina do Japão e conseguimos a tão esperada abertura para o Vietnã, um mercado de 300 mil toneladas por ano, algo em torno de R$ 10 bilhões."

O ministro também destacou a assinatura de um memorando com o Japão para aumentar a participação do etanol na matriz energética do país asiático. "Firmamos o compromisso de que, até 2030, o Japão incremente 10% de etanol na gasolina e, até 2040, esse porcentual suba para 20%."

Segundo ele, o mercado internacional deve continuar aquecido, incentivando novos investimentos no setor. "A nova Opep será feita no campo, principalmente aqui no Brasil", concluiu.

Etanol de milho

A produção de etanol de milho no Brasil deve atingir 9,89 bilhões de litros na safra 2025/26, um crescimento de 20% em relação aos 8,25 bilhões de litros de 2024/25, segundo dados divulgados pela União Nacional do Etanol de Milho (Unem) durante a Conferência Unem Datagro sobre Etanol de Milho.

Além do etanol, a produção de grãos secos de destilaria (DDG/DDGS), um subproduto utilizado na alimentação animal, também deve crescer. A previsão é de que a produção passe de 4,05 milhões de toneladas em 2024/25 para 4,84 milhões de toneladas em 2025/26.