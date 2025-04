Cabe a governo brasileiro negociar com os EUA para mitigar tarifas, afirma CNA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) considera precipitado avaliar agora eventuais perdas ou ganhos para o Brasil com o anúncio das tarifas recíprocas pelos Estados Unidos. Em nota técnica, a entidade destaca o fato de que novas tarifas podem ser impostas, caso o governo americano entenda que as medidas anunciadas não sejam eficazes. "Como a ordem executiva cita que eventual redução de medidas significativas para corrigir arranjos comerciais não recíprocos poderá diminuir ou limitar o escopo das tarifas impostas, cabe ao governo brasileiro seguir explorando a via negociadora com os EUA para buscar mitigar as tarifas anunciadas e alcançar benefícios mútuos para ambas as nações", defendeu a CNA na nota.

A confederação defende que instrumentos de proteção para medidas retaliatórias e barreiras unilaterais, com a lei da reciprocidade, devem ser adotados "apenas após o esgotamento dos canais diplomáticos". A CNA mencionou ainda que a alteração tarifária afeta todos os países, inclusive grandes exportadores de produtos agropecuários. E, por isso, tem "alto potencial de impacto" no comércio internacional.

Em relação ao Brasil, que será alvo de uma sobretaxa de 10% sobre os produtos que entrarem no território americano, a CNA destacou que os Estados Unidos são o terceiro principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro. Com a nova tarifa, as alíquotas nominais médias sobre os produtos do agronegócio brasileiro passarão a 13,9% ante 3,9% do valor do produto. "Apesar do acréscimo, o Brasil estará em uma posição melhor, se comparado aos casos em que os EUA importam produtos de mercados que contarão com taxas maiores, como é o caso dos bens da União Europeia que receberão sobretaxas de 20%", apontou a CNA.