Canadá tem contração de 32,6 mil empregos em março; taxa de desemprego sobe a 6,7%

O índice de desemprego no Canadá teve uma leve alta em março, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira, 4, pelo Statistics Canada. No mês, a economia canadense eliminou 32,6 mil vagas, contrariando a expectativa de criação de 22,5 mil empregos, segundo projeções da FactSet. Em fevereiro, haviam sido abertas apenas 1,1 mil vagas.

A taxa de desemprego subiu para 6,7%, em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet, após ter se mantido em 6,6% no mês anterior.

A piora no indicador foi puxada por uma queda expressiva nos empregos em tempo integral no setor privado.