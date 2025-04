Combustíveis fecham março com preço em queda, com exceção do GNV, mostra pesquisa

A maioria dos combustíveis fechou março com preço em queda, com exceção do Gás Natural Veicular (GNV), que ficou 0,5% mais caro contra fevereiro. Os preços da gasolina e do etanol caíram 0,2% em relação ao mês anterior, e o diesel cedeu 0,4%, segundo o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O preço médio da gasolina fechou em R$ 6,42 o litro no mês passado, enquanto o preço médio do etanol ficou em R$ 4,42 o litro e do diesel comum em R$ 6,46, com o S-10 a R$ 6,50 o litro. O GNV chegou a R$ 4,80 por litro, segundo o Veloe.

De acordo com o Indicador de Custo-Benefício Flex, em março de 2025, o preço médio do etanol correspondeu a 72,3% do valor da gasolina comum, o que, considerando o rendimento dos combustíveis, favoreceu a escolha pela gasolina em diversas regiões.