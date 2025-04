Embraer assina memorando com empresa sul-africana para colaboração no KC-390 Millennium

A Embraer e a Denel, empresa sul-africana que atua no setor aeroespacial e de defesa, assinaram oficialmente um Memorando de Entendimento (MoU) para uma potencial colaboração no KC-390 Millennium, com foco na fabricação de aeroestruturas, manutenção, reparo e atividades de revisão. A assinatura ocorreu durante a LAAD Defence and Security no Brasil.

"Nosso intuito é fornecer à África do Sul a aeronave mais avançada em sua categoria, ao mesmo tempo em que cooperamos com a indústria sul-africana", afirma o vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança, Fabio Caparica.

Segundo a Embraer, o KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar de última geração, adequada para operações na África do Sul.