Encomendas à indústria da Alemanha ficam estáveis em fevereiro ante janeiro

As encomendas à indústria da Alemanha tiveram variação nula (0%) na passagem de janeiro para fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira, 4, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam crescimento de 3% no período. Na comparação anual, as encomendas totais registraram declínio de 2,1% em fevereiro. Os dados de encomendas de janeiro deste ano foram revisados e passaram a mostrar uma queda mensal de 5,5% e um recuo de 1,3% na comparação anual.