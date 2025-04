EUA esperam arrecadar de US$ 300 bi a US$ 600 bi com tarifas por ano, diz secretário do Tesouro

Além das tarifas, Bessent ressaltou os cortes de gastos promovidos pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) como parte do esforço para reequilibrar as contas públicas. Ele também defendeu o potencial das medidas para estimular a produção interna. "Depois de um tempo com tarifas, fabricantes vão fazer suas fábricas aqui", afirmou. Com isso, a arrecadação gerada pelas tarifas cairia, mas seria compensada - e até superada - pelo aumento da produção industrial, o que, segundo ele, elevaria "muito" a receita. "Mais importante que negociar tarifas com países será negociar com empresas", afirmou Bessent.

Apesar do tom protecionista das medidas, Bessent destacou que um acordo entre as duas maiores economias do mundo ainda é o desfecho desejado. "O cenário ideal seria fazer um acordo entre EUA e China", afirmou, acrescentando que "Trump quebrou o modelo de negócios da China com essas tarifas". Demonstrando otimismo, concluiu: "A relação entre Trump e Xi Jinping me dá confiança sobre a relação bilateral".