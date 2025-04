Hyundai diz que não aumentará preço da linha de modelos atuais até junho mesmo com tarifas

A Hyundai Motor America lançou nesta sexta-feira, 4, um programa Customer Assurance em resposta às condições dinâmicas do mercado e ao impacto potencial das tarifas de Donald Trump sobre o setor automotivo. A iniciativa, segundo a empresa, garante que os clientes que comprarem ou alugarem qualquer veículo novo da Hyundai entre hoje e 2 de junho de 2025 não verão nenhum aumento no Preço de Varejo Sugerido pelo Fabricante, independentemente das condições do mercado.

"Na Hyundai, temos um longo histórico de oferecer valor e fazer o que é certo para nossos clientes e comunidades", disse José Muñoz, presidente e CEO da Hyundai Motor Company. "Sabemos que os consumidores estão inseguros quanto ao potencial de aumento dos preços e queremos proporcionar-lhes alguma estabilidade nos próximos meses."