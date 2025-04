IBGE já visitou 35,6% dos lares selecionados para a POF em 36,5% do tempo previsto para coleta

A pesquisadora ressalta ainda que a população brasileira recebeu recentemente a coleta do Censo Demográfico 2022, mas que o levantamento da POF tem algumas particularidades, que exigem um esforço maior de preenchimento dos questionários pelos informantes.

"A gente vai precisar da colaboração desse morador em anotar algumas informações importantes da pesquisa. É um conjunto de questionários, é uma operação diferente. Isso pode causar um estranhamento a princípio no informante, mas é necessário, pela característica dessa informação", disse.

Beringuy lamentou a disseminação de boatos nas redes sociais sobre a visita de técnicos do IBGE fora do horário comercial e em finais de semana. Segundo ela, os trabalhadores se adaptam à rotina da família, podendo sim visitar os domicílios em horários alternativos, de forma que encontrem os moradores em casa. Mais de mil trabalhadores do IBGE estão envolvidos na operação.

"O IBGE se adapta à rotina dos moradores", esclareceu a coordenadora.

A POF levanta uma série de dados sobre os hábitos de consumo das famílias. As informações subsidiam vários indicadores econômicos e sociais nacionais, incluindo a apuração da inflação oficial no País.

As informações sobre o balanço parcial foram disseminadas em uma entrevista coletiva na Casa Brasil IBGE, no Palácio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro.