Ibovespa fecha em queda de quase 3% e retorna aos 127 mil pontos, com incerteza global

Como na quinta, destaque no campo negativo para Vale (ON -3,99%) e Petrobras (ON -4,19%, PN -4,03%), com o prosseguimento da correção no petróleo. Os barris do Brent e do WTI, que na quinta haviam cedido mais de 6%, fecharam nesta sexta em baixa de 6,50% (Brent) e de 7,41% (WTI), em Londres e Nova York, nos níveis mais baixos desde 2021.

Na Ásia, o minério, na quinta em perda discreta, nesta sexta cedeu 2,35% em Cingapura, abaixo de US$ 100 por tonelada - em Dalian, não houve negócios por conta de feriado e, em Qingdao, a queda foi de 1,1%.

Durante a sessão em Londres, o petróleo tipo Brent, referência global, rompeu o suporte de US$ 65, aponta Ian Toro, especialista de renda variável da Melver. Pela manhã, a divulgação do payroll, o relatório oficial sobre a geração de vagas de trabalho nos EUA em março, contribuiu para acentuar a tensão do dia, destaca também o analista.

"Esperava-se 140 mil novas vagas, mas vieram 228 mil. Embora sinalize força do mercado de trabalho americano, a leitura de março reacende o debate sobre a calibragem da política monetária nos Estados Unidos", acrescenta. O câmbio também reagiu, em sentido contrário ao do Ibovespa, com o dólar à vista muito pressionado desde cedo na sessão, em alta de 3,68%, a R$ 5,8350 no fechamento. Em Nova York, os principais índices acionários estenderam as perdas do dia anterior, em queda nesta sexta-feira na casa de 5%, e de quase 6% para o S&P 500 - na semana, destaque para o Nasdaq, em baixa de 10% no intervalo.

No Brasil, o mercado, que já havia chegado a projetar Selic terminal abaixo de 15% ao ano, volta a trabalhar com a taxa de juros em torno deste nível, com chances majoritárias de uma nova alta de 0,50 ponto porcentual, aponta Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital. "Foi mais um dia de grande incerteza, em que fatores externos falaram mais alto e deixaram o mercado dividido entre o risco inflacionário e o medo de uma freada brusca na economia global", acrescenta.

No payroll desta sexta-feira, "a criação de mais vagas do que o esperado foi um tanto quanto ofuscada pelas revisões e pelo aumento da taxa de desemprego", diz Lucas Serra, analista da Toro Investimentos. "O avanço no ganho médio por hora trabalhada não surpreendeu, não devendo representar maiores impactos inflacionários no curto prazo. É possível dizer que o mercado de trabalho permanece forte nos EUA, apesar da deterioração marginal de alguns indicadores."