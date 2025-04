Ibovespa perde 4 mil pontos após decisão da China, que eleva risco de desaquecimento mundial

Ainda, o gigante asiático suspendeu importações de duas empresas de carne de aves dos EUA.

"As duas maiores economias acabam de efetivar uma guerra comercial", diz Alison Correia, analista de investimentos e sócio-fundador da Dom Investimentos, em nota.

A notícia acentuou as perdas dos índices de ações internacionais, dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo, que renovou mínima ao menor nível em três anos. A commodity chegou a ceder mais de 8% em Nova York e perto dessa marca em Londres. Mas depois da divulgação do payroll, com uma geração de vagas de emprego acima da esperada nos EUA, os mercados acionários reduziram as perdas assim como o petróleo. Depois, voltaram a piorar na esteira das afirmações de Trump.

Em resposta à retaliação da China aos EUA, Donald Trump disse que o gigante asiático "jogou errado e entrou em pânico, o que não podiam fazer", disse o republicano. "Trump agiu, trucou e a China trucou e gritou 6", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, aos usar uma expressão que faz referência ao jogo de truco.

Às 11h22, o Ibovespa caía 2,86%, aos 127.373,04 pontos. Com o recuo de até 8,50% do petróleo, ações do setor lideravam as maiores perdas da carteira. Brava cedia 13,49% e Prio, -9,31%, recuos seguidos por CSN ON (-8,51%) e Vamos ON (-8,51%). Vale caía 4,34%. "Hoje nem bancos ajudam", acrescenta Laatus. As quedas no setor estavam em torno de 2,00% em sua maioria.