Lula fala em 'tomar medidas cabíveis' contra tarifaço de Trump

Espanha

Já o governo da Espanha anunciou um pacote de ajuda de € 14,1 bilhões para minimizar os impactos internos das tarifas impostas por Trump sobre os produtos da União Europeia, que vão pagar sobretaxa "recíproca" de 20%.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, fez o anúncio durante uma entrevista à imprensa. "Ninguém sairá beneficiado disso. Por isso, pedimos mais uma vez que ele (Trump) reconsidere. Nossa mão está estendida. Mas não ficaremos de braços cruzados. A UE reagirá com proporcionalidade, unidade e firmeza."

O pacote espanhol inclui € 6 bilhões (R$ 37,2 bilhões) em empréstimos públicos para empresas afetadas pelas tarifas e mais € 400 milhões (R$ 2,47 bilhões) para fortalecer a indústria automotiva.

Canadá

Também o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, tratou ontem do tema. Ele disse que seu país vai reforçar os laços com outros parceiros comerciais. "Parceiros confiáveis são mais importantes do que nunca com as tarifas de Donald Trump", disse.