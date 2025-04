Morre ex-diretor do BC e ex-conselheiro da Febraban Claudio Ness Mauch, aos 75 anos

O ex-diretor do Banco Central e membro do conselho de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) Claudio Ness Mauch morreu nesta quinta-feira, 3, aos 75 anos.

Funcionário de carreira do BC, Mauch foi diretor entre abril 1993 e março 1996, tendo ocupado as cadeiras de Fiscalização e de Normas e Organização do Sistema Financeiro. Desde 2017, atuava como conselheiro independente na Febraban.

Por meio de nota, a diretoria do BC estendeu sentimentos a familiares, amigos e colegas de Mauch, e elogiou o trabalho do ex-diretor na autarquia.