Nos EUA, republicanos avançam com cortes de impostos de Trump enquanto tarifas entram em vigor

Os republicanos do Senado dos Estados Unidos estão seguindo em frente com seus planos de trilhões de dólares em extensões de cortes de impostos e novas isenções, aproximando-se de uma votação orçamentária crucial para avançar a agenda legislativa do presidente Donald Trump, no momento em que seus planos comerciais provocaram uma forte queda em Wall Street.

Espera-se que os legisladores votem na manhã de sábado uma estrutura fiscal para as reduções de impostos de Trump e novos gastos propostos para segurança e as forças armadas.

Os democratas usarão uma sessão que durará a noite toda para forçar os republicanos a votarem em questões politicamente incômodas, como Medicaid, Previdência Social, tarifas e política tributária.