Ouro fecha em queda de 2,8%, abaixo dos US$ 3.100, com realização de lucros

Os preços do ouro fecharam em queda nesta sexta-feira, 4, e perderam o patamar de US$ 3.100 por onça-troy, pressionados pela forte volatilidade nos mercados globais. Investidores seguem avaliando os desdobramentos das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e as retaliações anunciadas pela China, que ampliaram os temores de uma recessão global.

O contrato do ouro para junho recuou 2,76%, encerrando o pregão a US$ 3.035,4 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O metal chegou a subir mais de 1% pela manhã, diante da busca por ativos considerados seguros. No entanto, virou para queda no período da tarde, pressionado por realização de lucros e liquidação de posições para cobrir perdas em outros ativos, segundo analistas do Commerzbank.

Apesar do recuo, o ouro continua sendo visto como porto seguro em meio à aversão ao risco. A tensão comercial intensificada pelas medidas do presidente Donald Trump e as contramedidas da China deflagraram perdas significativas no mercado global. Apenas na sessão anterior, as empresas listadas nas bolsas americanas perderam mais de US$ 2 trilhões em valor de mercado.