PEC do Saneamento avança no Senado e anima setor privado, que vê chances de estímulos

Na proposta, Randolfe diz que, embora os serviços de saneamento básico devessem, "por lógica", estarem incluídos no já previsto direito social à saúde, seguem sendo negados para parte da população, com impacto direto na saúde pública.

"A inserção do direito ao saneamento dentre os direitos sociais é, para muito além do domínio simbólico, a assunção efetiva do compromissamento estatal explícito com os direitos subjetivos dos cidadãos a uma vida digna e saudável", considera o texto da PEC.

A iniciativa conta com apoio da Abcon Sindcon, que representa as empresas privadas de saneamento. Para Christianne Dias, diretora executiva da entidade, a PEC tem potencial para colocar o setor no "hall" de prioridades das políticas públicas. Como efeito, atrair maior investimento público e privado. "Claro que precisará ser operacionalizado junto de outras ações", afirma. Christianne avalia que, definido como direito constitucional, haverá respaldo para criação de instrumentos facilitadores para captação de recursos.

Em levantamento divulgado no ano passado, o Instituto Trata Brasil apontou que 32 milhões de brasileiros ainda viviam sem acesso à água potável e 90 milhões sem acesso à coleta de esgoto, representando, respectivamente, 15% e 42% da população brasileira. Conforme as metas de universalização estabelecidas pelo País, 99% da população deverá, até 2033, contar com água tratada, enquanto 90% deverá ter acesso à coleta e ao tratamento de esgotamento sanitário.

Tramitação da PEC

O relator da PEC 2/2016, senador Rogério Carvalho (PT-SE), diz confiar na aprovação sem resistências, considerando haver consenso sobre a importância do tema. "Quem vai se opor ao saneamento como direito de cidadania?", questiona ao apontar confiança. "O direito à saúde e à educação para todos não existia antes da Constituição. Então, a inclusão é muito mais que o simbólico, poderá ser objeto de luta", afirma Rogério Carvalho.