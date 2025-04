Queda em passagem desacelera inflação ao Consumidor no IGP-DI de março, diz FGV

O recuo de 10,38% do custo da passagem aérea ajudou a desacelerar a inflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 4. No ranking de principais alívios individuais sobre a inflação, figuraram também maçã (-3,31%), xampu e creme (-1,25%), arroz (-1,21%) e tarifa de eletricidade residencial (-0,16%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) saiu de uma alta de 1,18% em fevereiro para uma elevação de 0,44% em março.

"No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), destacaram-se as retrações nas passagens aéreas, no arroz e na energia elétrica", destacou André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.