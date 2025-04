Saldo da balança comercial em março foi em 2025 o maior da série histórica para o mês

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta sexta-feira, 4, que o saldo comercial registrado em março foi o maior da série histórica para meses de março. A balança comercial brasileira teve superávit comercial de US$ 8,155 bilhões em março de 2025, um aumento de 13,8% relação ao mesmo período do ano passado.

O valor foi alcançado com exportações de US$ 29,178 bilhões e importações de US$ 21,023 bilhões.

Na exportação, o valor foi fortemente influenciado pelo aumento de volume embarcado, que teve alta de 5%, contra aumento de apenas 0,4% nos preços.