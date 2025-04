S&P Global: maioria das empresas europeias pode gerenciar efeitos imediatos das tarifas

"As ações globais e as prioridades estratégicas do governo americano sinalizam uma mudança significativa no ambiente comercial global das últimas décadas", afirma a analista de crédito da S&P Global Ratings, Barbara Castellano.

O relatório crê em uma mudança evidente em direção a uma maior volatilidade e incerteza, que deve ter implicações negativas para as empresas. "Isso é particularmente relevante para a zona do euro, que depende significativamente das exportações", acrescenta a S&P Global.