Taxas de juros cedem acompanhando curva dos Treasuries, mas alta do dólar impõe limite

Os juros futuros se equilibraram entre a queda e a estabilidade ao longo da sessão, mostrando resiliência em comparação ao comportamento do real e das ações domésticas, que sucumbiram ao nervosismo externo. A decisão da China de retaliar os EUA replicando a tarifa de 34% às importações americanas deflagrou nova onda de pessimismo sobre a economia global, com queda nos rendimento dos Treasuries. Alinhada à curva americana, as taxas locais também caíram até o miolo da curva, mas em magnitude bem menor em função da disparada do dólar, que voltou a romper R$ 5,80.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,65%, de 14,786% no ajuste de ontem, e a do DI para janeiro de 2027, em 14,19%, de 14,40% ontem. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 14,03%, de 14,17%, tendo na mínima da sessão, a exemplo de outros contratos, cruzado a linha dos 14%, caindo a até 13,92%. As taxas para o DI para janeiro de 2027 e janeiro de 2029 encerraram a sessão no piso do ano. Em relação à sexta-feira passada, todas as taxas cederam, com destaque para as intermediárias.

O anúncio da China alimentou o temor da escalada tarifária, que derrubou as bolsas e as curvas globais pelo segundo dia, apesar do payroll dos EUA ter mostrado criação de postos de trabalho em março muito acima da esperada - 228 mil ante consenso de 140 mil.