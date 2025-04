Vendas do varejo paulista sobem 9,9% em janeiro e atingem recorde para o mês, diz FecomercioSP

As vendas do comércio varejista do Estado de São Paulo tiveram crescimento real de 9,9% em janeiro de 2025 na comparação anual, para R$ 116,7 bilhões, um recorde para o mês na série histórica iniciada em 2008. Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), elaborada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

A federação enfatiza que o faturamento se refere às receitas e não é sinônimo de lucro para o setor. A FecomercioSP aponta que o mercado de trabalho aquecido, com maior capacidade de consumo pelos indivíduos, colaborou para o resultado positivo do comércio varejista.

Os segmentos do setor que registraram crescimento no faturamento em janeiro e que contribuíram para o resultado geral do período são: lojas de vestuário, tecidos e calçados (13,4%); autopeças e acessórios (13,3%); farmácias e perfumarias (12,1%); outras atividades (11%); concessionárias de veículos (10,5%); supermercados (9,7%); lojas de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos (8,1%); e materiais de construção (5,1%).