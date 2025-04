Vero investe mais em vídeo e diversificação de serviços para empresas

No ano passado, a Vero lançou seus primeiros planos de internet móvel. O serviço é prestado a partir da infraestrutura de rede da TIM, com quem acertou uma parceria. De lá para cá, 10% dos clientes da Vero aderiram aos planos móveis. Em breve, a companhia vai lançar os planos do tipo "família", com possibilidade de compartilhamento de franquia.

Outra novidade será o pacote batizado de "Vero Mais", reunindo todos os itens do cardápio: banda larga, internet móvel, vídeo e outros serviços digitais. A empresa também oferecerá cashback em forma de pontos dentro do programa Vibe.

"Buscamos aproveitar essas oportunidades enormes para rentabilizar a base, ganhar novos assinantes e evoluir em nossa participação de mercado", afirma o presidente da companhia, Fabiano Ferreira, em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antes do lançamento comercial do novo plano.

Com o mercado já bastante concorrido em banda larga e em internet móvel, a atração de clientes está cada vez mais difícil, o que motivou a Vero a ampliar a oferta de serviços como forma de faturar mais. "Ainda buscamos ter novos clientes, mas acreditamos que vamos crescer principalmente com mais penetração dos novos serviços", explica. "Por isso estamos buscando nos posicionar como uma plataforma ampla."

A Vero está em 425 cidades, totalizando 1,4 milhão de clientes no Brasil. A empresa se fundiu com a Americanet, em 2023, ganhando uma participação de mercado relevante. O grupo é controlado pelas gestoras de recursos Vinci Partners e Warburg Pincus.

Outra grande aposta da Vero é a prestação de serviço para empresas (B2B), segmento em que há menos concorrência do que no mercado para consumidores finais (B2C). "O B2B não chega a ser um mar azul, mas há uma competição menos intensa do que no B2C. Com novos serviços acreditamos que podemos crescer mais", diz Ferreira.