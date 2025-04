Bolsas despencam após reação da china a Trump; dólar vai a R$ 5,83

A China é a segunda maior fonte de importações dos Estados Unidos, depois do México, e o terceiro maior mercado de exportação dos EUA, depois do Canadá e do México. Em declaração assinada pelo Ministério das Finanças da China, o governo local afirma que a atitude dos EUA "não está de acordo com as regras do comércio internacional, prejudica seriamente os direitos e interesses legítimos da China e é uma prática típica de intimidação unilateral".

"Eles (o governo chinês) entraram em pânico", escreveu Trump, em seu perfil na Truth Social. Entrar em pânico e retaliar os EUA era "a única coisa que eles não podem se dar ao luxo de fazer", completou ele.

Powell

As atenções do mercado também estiveram voltadas para discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, durante uma conferência em Arlington, na Virgínia. Na sua fala, ele disse que as tarifas anunciadas por Trump podem provocar uma inflação ainda mais alta e um crescimento mais lento do que o inicialmente esperado. Ele adotou um tom mais pessimista em relação às perspectivas para a economia, apesar de dizer que, até agora, ela permanece em um "bom lugar".

"Embora a incerteza continue elevada, agora está ficando claro que os aumentos de tarifas serão significativamente maiores do que o esperado", disse. "É provável que o mesmo aconteça com os efeitos econômicos, que incluirão inflação mais alta e crescimento mais lento."

Powell classificou como "elevados" os riscos desse resultado, que, segundo ele, poderia incluir o aumento do desemprego. "Embora seja muito provável que as tarifas gerem pelo menos um aumento temporário na inflação, também é possível que os efeitos sejam mais persistentes", completou ele.