China diz que o 'mercado falou' após queda acentuada de ações com tarifaço de Trump

O governo chinês disse neste sábado que "o mercado falou" após o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A manifestação da China ocorre após a queda acentuada dos mercados de ações depois do anúncio de um novo pacote de tarifas pelo governo americano.

Em uma publicação no Facebook neste sábado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, descreveu o ataque comercial dos EUA como "não provocado e injustificado". "Agora é a hora de os EUA pararem de fazer as coisas erradas e resolverem as diferenças com os parceiros comerciais por meio de consultas equitativas", escreveu Guo. Ele publicou uma imagem retratando a queda acentuada nos mercados dos EUA junto à sua postagem.

Os Estados Unidos impuseram uma nova tarifa de 34% sobre os produtos importados chineses, elevando o imposto médio total sobre as importações chinesas para cerca de 70%, de acordo com economistas.