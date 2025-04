Região da rua 25 de Março é citada como polo de pirataria em relatório dos EUA

Antes do anúncio das tarifas de Donald Trump, que impôs uma sobretaxa de 10% às importações brasileiras nesta semana, o Brasil já estava na mira dos Estados Unidos, ao lado de outros 18 países, devido a produtos falsificados.

No relatório do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, de janeiro, intitulado "Mercados Notórios por Falsificação e Pirataria", há um capítulo dedicado à região da Rua 25 de Março, no centro da capital paulista.

A região, citada junto de outras áreas de comércio como a Rua Santa Ifigênia, o bairro do Brás, a Galeria Pagé e a Feira da Madrugada, por exemplo, é apontada no relatório como "notória" por vender produtos falsificados e pirateados.